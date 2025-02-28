Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що розповіли очевидці атаки

За словами мешканки пошкодженого будинку Віри Шатілової, про влучання БпЛА вона дізналася від чоловіка, адже сама була на роботі.

В нас вилетіли всі вікна, горів балкон і сусідня лоджія. Я з роботи прилетіла. Чоловік сказав, що все погано, нема скла, ми палаємо. Підбігли хлопці, почали вибивати двері, тушили, поки приїхали рятувальники, вони вже загасили. Все втрачено, але на щастя всі живі,

– розповіла вона.

Інша мешканка будинку Анжеліка Соколова, яка живе з чоловіком та 82-річною мамою каже, розповіла, що в момент удару вони саме збиралися лягати спати.

"Я перебувала в ванній кімнаті, щось дуже гучно бухнуло. Потім дим, в сусідів вигоріла кухня, всі вікна повилітали, на лоджії також скла немає. Все в склі. Там у сусідів в двокімнатній була пожежа. Тушили самі, потім пожежники приїхали. Постраждала сусідка, 83 роки, вона лежала, винесли її, там жодного вікна немає. Там на кухні згоріло все. Сусідку шпиталізували, вона літня, дуже слаба", – поділилася мешканка будинку.

Квартира Анжеліки після обстрілу / Фото Суспільного

Друг жінки, яка дістала пораненням, Валерій Лук'яненко повідомив, що приїхав допомогти одразу після того, як дізнався про обстріл.

Прибираємо воду, скло, щоб можна було хоча б проходити. Квартира взагалі непридатна для життя. Всі вікна вибиті, жодного скла немає. Зі стелі тече, бо верхню квартиру гасили. Вся підлога і паркет вздується. Тут все до стяжки і стіни треба прибирати і робити ремонт, коли висохне,

– каже Валерій.

Подруга жінки, в якої згоріла квартира, Любов Андріївна розповіла, що прийшла на допомогу подрузі і принесла одяг.

"Влучили якраз до квартири моєї подруги. На восьмому поверсі. Балкон одразу полетів і квартира згоріла. Подруга вискочила, у чому була. Я курточку, й шапку принесла, одягнула її. Якщо треба, я заберу її до себе переночувати. Вона сама не постраждала. Вискочила, у чому була. Квартира дуже постраждала. Балкон повністю і квартира згоріла", – розповіла вона.

Внаслідок влучання БпЛА квартира згоріла вщент / Фото Суспільного

Мешканка будинку, в який влучив БпЛА, також готувалася відпочивати, коли почула звук БпЛА.

Звук був дуже близько і дуже-дуже страшно. Я одразу у вітальню, а тут такий страшний вибух, що я у загальний коридор вискочила. В мене одне вікно відкрило хвилею і все, бо інші на інший бік. Люди за вікнами кричать: "Виходьте з будинку!" Люди стояли у нас у під'їзді. Від страху не знали, що робити, куди бігти,

– ділиться жінка.

Ще один місцевий житель Сергій розповів, що в момент вибуху перебував з мамою вдома.

"Як раз вийшло, що був між стінами в коридорі. Йшов їсти на кухню. Все загорілося, вікна повилітали, забрав маму з речами. Потім спустилися вниз. Як вибухнуло ми вийшли в спільний коридор, Коли почало горіти, забрали необхідні документи, речі і вийшли. Забиратиму теплі речі, бо їх немає", – поділився Сергій.