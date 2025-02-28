Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильного.

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Что рассказали очевидцы атаки

По словам жительницы поврежденного дома Веры Шатиловой, о попадании БпЛА она узнала от мужа, ведь сама была на работе.

У нас вылетели все окна, горел балкон и соседняя лоджия. Я с работы прилетела. Муж сказал, что все плохо, нет стекла, мы пылаем. Подбежали ребята, начали выбивать дверь, тушили, пока приехали спасатели, они уже потушили. Все потеряно, но к счастью все живы,

– рассказала она.

Другая жительница дома Анжелика Соколова, которая живет с мужем и 82-летней мамой говорит, рассказала, что в момент удара они как раз собирались ложиться спать.

"Я находилась в ванной комнате, что-то очень громко бухнуло. Затем дым, у соседей выгорела кухня, все окна вылетели, на лоджии тоже стекла нет. Все в стекле. Там у соседей в двухкомнатной пожар. Тушили сами, затем пожарные приехали. Пострадавшая соседка, 83 года, она лежала, вынесли ее, там ни одного окна нет. Там на кухне все сгорело. Соседку госпитализировали, она пожилая, очень слабая", – поделилась жительница дома.

Квартира Анжелики после обстрела / Фото Суспильного

Друг женщины, которая получила ранение, Валерий Лукьяненко сообщил, что приехал помочь сразу после того, как узнал об обстреле.

Убираем воду, стекло, чтобы можно было хотя бы проходить. Квартира вообще непригодна для жизни. Все окна выбиты, ни одного стекла нет. С потолка течет, потому что верхнюю квартиру гасили. Весь пол и паркет вздуется. Здесь все до стяжки и стены нужно убирать и делать ремонт., когда высохнет,

– говорит Валерий.

Подруга женщины, в которой сгорела квартира, Любовь Андреевна рассказала, что пришла на помощь подруге и принесла одежду.

"Попали как раз в квартиру моей подруги. На восьмом этаже. Балкон сразу улетел и квартира сгорела. Подруга выскочила"., в чем была. Я курточку, и шапку принесла, одела ее. Если нужно, я заберу ее к себе переночевать. Она сама не пострадала. Выскочила, в чем была. Квартира очень пострадала. Балкон полностью и квартира сгорела, – рассказала она.

В результате попадания БпЛА квартира сгорела дотла / Фото Суспильного

Жительница дома, в попавший БпЛА, также готовилась отдыхать, когда услышала звук БпЛА.

Звук был очень близко и очень страшно. Я сразу в гостиную, а тут такой страшный взрыв, что я в общий коридор выскочила. У меня одно окно открыло волной и все, потому что другие на другую сторону. Люди за окнами кричат: "Выходите из дома!" Люди стояли у нас в подъезде. От страха не знали, что делать, куда бежать,

– делится женщина.

Еще один местный житель Сергей рассказал, что в момент взрыва находился с мамой дома.

"Как раз получилось, что был между стенами в коридоре. Шел есть на кухню. Все загорелось, окна вылетели, унес маму с вещами. Затем спустились вниз. Как взорвалось мы вышли в общий коридор, Когда начало гореть, забрали необходимые документы, вещи и получились. Буду забирать теплые вещи, потому что их нет", – поделился Сергей.