Известно, что пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виталия Кима, главы Николаевской ОВА.

Смотрите также Россия атаковала Украину "Шахедами": в каких областях была угроза удара

"Шахеды" атаковали Николаев

Указывается, что ночью около 00:16 агрессор атаковал Николаев БпЛА типа Shahed 131/136.

В результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар. Глава ОВА сообщил, что пожар оперативно ликвидировали.

Огнем полностью уничтожен грузовой фургон. Кроме того, повреждено складское помещение и другой грузовой фургон.,

– говорится в сообщении.

По данным главы ОВА, пострадавших нет.

Добавим, что известно, что в ночь на 28 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены 5 "Шахедов".

Смотрите также Балкон сразу улетел и квартира сгорела,– очевидцы о попадании в многоэтажку в Запорожье

Напомним, что вечером 27 февраля Россия нанесла удар по Украине, в частности, серия взрывов раздалась в Сумах. Было зафиксировано 5 попаданий в один из районов города.

В результате атаки также есть пострадавшие. Предварительно, травмированы два человека.