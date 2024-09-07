Ночью враг атаковал 67 "Шахедами": сколько целей сбила ПВО

В ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Украину 67 "Шахедами". По вражеским дронам мощно отработала ПВО.

Так, защитники неба сбили почти все вражеские "Шахеды". Кстати, часть дронов, которые запустили оккупанты, вышли из воздушного пространства Украины.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили 7 сентября

В ночь на 7 сентября агрессор атаковал ударными БПЛА типа "Shahed". Районы пусков – Курск, Ейск – Россия, Чауда – оккупированный Крым. В общем радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 67 "Шахедов".

К отражению воздушного нападения оккупантов были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ Сил обороны.

В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БПЛА. 6 беспилотников – вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, полетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще 3 вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ),

– заявили в Воздушных силах.

Добавили, что этой ночью противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.