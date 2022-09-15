Россияне продолжают терроризировать мирных жителей Донецкой области. А особенно в Бахмутском районе.

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Оккупанты попали в многоэтажку в Бахмуте

Около полуночи россияне обстреляли многоэтажку в Бахмуте. Сейчас на месте очередного военного преступления оккупантов работают сотрудники ГСЧС. По предварительной информации, под завалами может находиться 4 человека.

По данным нацполиции, ракета уничтожила почти весь подъезд. Полицейские задокументировали преступление. По предварительной информации, это был авиаудар.

Больница, шахта и общественная инфраструктура: куда еще били россияне в Донецкой области

В Торецке россияне попали в больницу. Ранения получил 1 человек, еще 3 отделения повреждены.

В Светлодарской общине россияне обстреливали Отрадовку и Майорск. Информация о пострадавших не поступала.

Ночью были прилеты по Северску – повреждены частные дома.

В Покровском районе россияне ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской общинам.

В Мирнограде оккупанты попали в шахту – ранили 1 человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из "Смерчей".

Также россияне совершили массированный артобстрел по центру Авдеевки. Последствия еще предстоит установить.

В то же время в Очеретинской общине из "Ураганов" обстреляли Новобахмутовку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Важно: в Донецкой ОВА призывают местных жителей как можно быстрее эвакуироваться из области – зима близко, а военная ситуация и ситуация по безопасности лучше не становятся. Есть возможности бесплатно перезимовать в более безопасных регионах Украины.

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