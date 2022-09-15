Росіяни продовжують тероризувати мирних жителів Донеччини. А особливо у Бахмутському районі.
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Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Бахмуті
Близько півночі росіяни обстріляли багатоповерхівку в Бахмуті. Зараз на місці чергового воєнного злочину окупантів працюють співробітники ДСНС. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати 4 людини.
За даними нацполіції, ракета знищила майже цілий під'їзд. Поліцейські задокументували злочин. За попередньою інформацією, це був авіаудар.
Лікарня, шахта та громадська інфраструктура: куди ще гатили росіяни на Донеччині
- У Торецьку росіяни поцілили в лікарню. Поранень зазнала 1 людина, ще 3 відділення пошкоджені.
- У Світлодарській громаді росіяни обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.
- Вночі були прильоти по Сіверську – пошкоджено приватні будинки.
- У Покровському районі росіяни ударили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.
- У Мирнограді окупанти влучили в шахту – поранили 1 людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами зі "Смерчів".
- Також росіяни завдали масованого артобстрілу по центру Авдіївки. Наслідки ще належить встановити.
- Натомість в Очеретинській громаді з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку. На щастя, минулося без постраждалих.
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