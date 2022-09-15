Росіяни продовжують тероризувати мирних жителів Донеччини. А особливо у Бахмутському районі.

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Окупанти поцілили у багатоповерхівку в Бахмуті

Близько півночі росіяни обстріляли багатоповерхівку в Бахмуті. Зараз на місці чергового воєнного злочину окупантів працюють співробітники ДСНС. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати 4 людини.

За даними нацполіції, ракета знищила майже цілий під'їзд. Поліцейські задокументували злочин. За попередньою інформацією, це був авіаудар.

Лікарня, шахта та громадська інфраструктура: куди ще гатили росіяни на Донеччині

У Торецьку росіяни поцілили в лікарню. Поранень зазнала 1 людина, ще 3 відділення пошкоджені.

У Світлодарській громаді росіяни обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.

Вночі були прильоти по Сіверську – пошкоджено приватні будинки.

У Покровському районі росіяни ударили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.

У Мирнограді окупанти влучили в шахту – поранили 1 людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами зі "Смерчів".

Також росіяни завдали масованого артобстрілу по центру Авдіївки. Наслідки ще належить встановити.

Натомість в Очеретинській громаді з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку. На щастя, минулося без постраждалих.

Важливо: у Донецькій ОВА закликають місцевих жителів якнайшвидше евакуюватися з області – зима близько, а військова та безпекова ситуація кращою не стає. Є можливості безплатно перезимувати в більш безпечних регіонах України.

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