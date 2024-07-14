Ночью в Днепре и Запорожье раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Смотрите также Россия создает унифицированные пусковые установки для ракет "Калибр" и "Оникс", – ВМС

Сколько целей сбили

Противовоздушная оборона востока Украины уничтожила:

две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69;

четыре разведывательных БПЛА: три "Орлан-10" и один "ZALA".

Отметим, что россияне обстреляли Днепропетровщину. По словам главы ОВА Сергея Лисака, в Днепропетровском районе в результате атаки произошло возгорание.

На Криворожье в результате атаки беспилотников вспыхнула трава. Также враг повредил два дома.

Пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Она будет лечиться дома.

В ОВА уточнили, что после полуночи на Днепропетровщине наши защитники уничтожили дрон-разведчик и крылатую ракету.