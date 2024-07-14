Вночі у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
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Скільки цілей збили
Протиповітряна оборони сходу України знищила:
- дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69;
- чотири розвідувальні БпЛА: три "Орлан-10" і один "ZALA".
Зазначимо, що росіяни обстріляли Дніпропетровщину. За словами очільника ОВА Сергійя Лисака, у Дніпропетровському районі внаслідок атаки сталось займання.
На Криворіжжі внаслідок атаки безпілотників спалахнула трава. Також ворог пошкодив два будинки.
Постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.
В ОВА уточнили, що після опівночі на Дніпропетровщині наші захисники знищили дрон-розвідник та крилату ракету.