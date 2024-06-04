Операцию провели ночью на 4 июня. В то же время за минувшие сутки наши воины поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО, одно артиллерийское средство и два склада боеприпасов противника.
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Силы обороны наносят потери врагу
В Генштабе уточнили, что уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешный удар по паромной переправе во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, удалось поразить нефтяной терминал в Краснодарском крае.
Украинские воины превращают Крым в ловушку для российских военных. Также постоянно под ударом находятся объекты нефтяной промышленности.
Потери врага на 4 июня
С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.
Что известно о потерях врага:
- личного состава – 512 420 (+1290);
- танков – 7794 (+15);
- боевых бронированных машин – 15 020 (+18);
- артиллерийских систем – 13345 (+65);
- РСЗВ – 1092 (+2);
- средства ПВО – 827 (+3);
- самолетов – 357 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27);
- крылатые ракеты – 2268 (+0);
- корабли /катера – 27 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 228 (+69);
- специальная техника – 2 211 (+12).