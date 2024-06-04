Операцию провели ночью на 4 июня. В то же время за минувшие сутки наши воины поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО, одно артиллерийское средство и два склада боеприпасов противника.

Смотрите также Кремль угрожает "фатальными последствиями": что для Украины означает разрешение на удары по России

Силы обороны наносят потери врагу

В Генштабе уточнили, что уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешный удар по паромной переправе во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, удалось поразить нефтяной терминал в Краснодарском крае.

Украинские воины превращают Крым в ловушку для российских военных. Также постоянно под ударом находятся объекты нефтяной промышленности.

Потери врага на 4 июня

С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.

Что известно о потерях врага: