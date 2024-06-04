Операцию провели ночью на 4 июня. В то же время за минувшие сутки наши воины поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО, одно артиллерийское средство и два склада боеприпасов противника.

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Силы обороны наносят потери врагу

В Генштабе уточнили, что уже с началом этих суток наши ракетные войска нанесли успешный удар по паромной переправе во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, удалось поразить нефтяной терминал в Краснодарском крае.

Украинские воины превращают Крым в ловушку для российских военных. Также постоянно под ударом находятся объекты нефтяной промышленности.

Потери врага на 4 июня

С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.

Что известно о потерях врага:

  • личного состава – 512 420 (+1290);
  • танков – 7794 (+15);
  • боевых бронированных машин – 15 020 (+18);
  • артиллерийских систем – 13345 (+65);
  • РСЗВ – 1092 (+2);
  • средства ПВО – 827 (+3);
  • самолетов – 357 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27);
  • крылатые ракеты – 2268 (+0);
  • корабли /катера – 27 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 228 (+69);
  • специальная техника – 2 211 (+12).