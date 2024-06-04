Операцію провели вночі проти 4 червня. Водночас за минулу добу наші воїни уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.
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Сили оборони завдають втрат ворогу
У Генштабі уточнили, що вже з початком цієї доби наші ракетні війська завдали успішного удару по поромній переправі в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, вдалося уразити нафтовий термінал в Краснодарському краї.
Українські воїни перетворюють Крим на пастку для російських військових. Також постійно під ударом перебувають об'єкти нафтової промисловості.
Втрати ворога на 4 червня
З 24 лютого 2022 року окупанти залишили на українській землі 512 420 одиниць особового складу.
Що відомо про втрати ворога:
- особового складу – 512 420 (+1290);
- танків – 7794 (+15);
- бойових броньованих машин – 15 020 (+18);
- артилерійських систем – 13345 (+65);
- РСЗВ – 1092 (+2);
- засоби ППО – 827 (+3);
- літаків – 357 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27);
- крилаті ракети – 2268 (+0);
- кораблі /катери – 27 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69);
- спеціальна техніка – 2 211 (+12).