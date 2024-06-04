Операцію провели вночі проти 4 червня. Водночас за минулу добу наші воїни уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.

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Сили оборони завдають втрат ворогу

У Генштабі уточнили, що вже з початком цієї доби наші ракетні війська завдали успішного удару по поромній переправі в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, вдалося уразити нафтовий термінал в Краснодарському краї.

Українські воїни перетворюють Крим на пастку для російських військових. Також постійно під ударом перебувають об'єкти нафтової промисловості.

Втрати ворога на 4 червня

З 24 лютого 2022 року окупанти залишили на українській землі 512 420 одиниць особового складу.

Що відомо про втрати ворога:

  • особового складу – 512 420 (+1290);
  • танків – 7794 (+15);
  • бойових броньованих машин – 15 020 (+18);
  • артилерійських систем – 13345 (+65);
  • РСЗВ – 1092 (+2);
  • засоби ППО – 827 (+3);
  • літаків – 357 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27);
  • крилаті ракети – 2268 (+0);
  • кораблі /катери – 27 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69);
  • спеціальна техніка – 2 211 (+12).