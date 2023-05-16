В дом "Ореста" Козацкого из "Азовстали" прилетел осколок сбитой ракеты
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В ночь на 16 мая Россия осуществила массированный обстрел территории Украины. Страна-агрессорка запустила сразу 18 воздушных целей, среди которых ракеты типа "Кинжал".
Украинским силам ПВО удалось ликвидировать все цели, впрочем, обломки от ракет все же нанесли разрушения. Один из осколков попал и в жилье эксуправляющего прессслужбы полка "Азов" Дмитрия Козацкого с позывным "Орест".
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"Орест" Козацкий сообщил, что кусок российской ракеты залетел ему прямо в дом. Мужчина эмоционально высказался о русских и в своем сообщении послал обломок от вражеской ракеты вслед за российским военным кораблем.
Впоследствии экскеров прессслужбы полка "Азов" объяснил, что осколок небольшой по размеру.
К счастью, ни он, ни его семья не пострадали. Также выяснилось, что кусок вражеской ракеты существенно не повредил жилище защитника.
Россия атаковала Украину 16 мая: главные новости
- Около 03:30 16 мая россияне атаковали Украину сразу по трем направлениям: северному, южному и восточному. По территории нашей страны было выпущено 18 ракет: шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").
- Украинским силам ПВО удалось ликвидировать все воздушные цели. Впрочем, обломки от вражеских ракет упали в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах. Также есть потерпевшие.
- Мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление о том, что обломки от ракет упали на территорию столичного зоопарка.