В дом "Ореста" Козацкого из "Азовстали" прилетел осколок сбитой ракеты

В ночь на 16 мая Россия осуществила массированный обстрел территории Украины. Страна-агрессорка запустила сразу 18 воздушных целей, среди которых ракеты типа "Кинжал".

Украинским силам ПВО удалось ликвидировать все цели, впрочем, обломки от ракет все же нанесли разрушения. Один из осколков попал и в жилье эксуправляющего прессслужбы полка "Азов" Дмитрия Козацкого с позывным "Орест".

Смотрите также Самая массированная атака Киева, шесть сбитых "Кинжалов": все о ракетных обстрелах 16 мая

"Орест" Козацкий сообщил, что кусок российской ракеты залетел ему прямо в дом. Мужчина эмоционально высказался о русских и в своем сообщении послал обломок от вражеской ракеты вслед за российским военным кораблем.

Впоследствии экскеров прессслужбы полка "Азов" объяснил, что осколок небольшой по размеру.

К счастью, ни он, ни его семья не пострадали. Также выяснилось, что кусок вражеской ракеты существенно не повредил жилище защитника.

Россия атаковала Украину 16 мая: главные новости