В ночь на 21 ноября Россия запустила по Украине три баллистические ракеты и 148 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 117 вражеских дронов, однако зафиксированы попадания на 19 локациях.

Вражеское нападение началось еще вечером 20 ноября около 18:00 и продолжалось всю ночь. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ, уточнив, что по состоянию на 08:00 боевые действия продолжались. На тот момент в воздушном пространстве находилось около 10 вражеских БПЛА.

Чем и откуда наносила удары Россия?

Для очередного удара захватчики применили три баллистические ракеты "Искандер-М", KN-23 или С-400, которые запустили из Брянской области и оккупированного Крыма.

Одновременно враг направил 148 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия".

Примечательно, что 87 из запущенных аппаратов были оснащены реактивными двигателями.

Пуски беспилотников россияне осуществляли со многих направлений: городов Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, а также из захваченного Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.

Отражали комбинированную атаку авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп и расчетов беспилотных систем Сил обороны Украины.

Результаты работы противовоздушной обороны

По предварительным данным военных, защитникам неба удалось сбить или подавить 117 вражеских беспилотников, среди которых 67 реактивных дронов.



Сбитые цели / Воздушные силы

Несмотря на результативную боевую работу, избежать повреждений не удалось: зафиксировано попадания в 19 различных локациях, а еще на 9 локациях упали обломки сбитых целей.

Накануне российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по украинской энергетике, когда защитники неба уничтожили 462 цели.