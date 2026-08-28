Ночью Россия запустила более 160 БПЛА: сколько удалось сбить и есть ли попадания

В ночь на 28 августа Силы обороны Украины сбили и нейтрализовали 137 из 164 вражеских беспилотников различных типов. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Как сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ, противник начал запуск беспилотников с 18:00 27 августа.

Каковы подробности атаки?

Враг запускал дроны с нескольких направлений: Орел, Брянск, Миллерово, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского.

Среди примененных средств были ударные БПЛА типа Shahed, половина из которых оказалась реактивной, а также дроны "Гербера" и имитаторы "Пародия".

Защитники неба ликвидировали вражеские цели в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.

Важно! Удалось сбить 137 вражеских БПЛА.

Впрочем, в результате атаки зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 16 локациях, а падение обломков сбитых аппаратов привело к повреждениям еще в четырех.

Боевые действия в украинском небе по состоянию на утро продолжаются, поскольку в воздушном пространстве остаются около 10 вражеских БПЛА. Военные призывают жителей соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях.

Какая информация имеется о последствиях?

В ночь на 28 августа российские войска провели атаку на Житомирскую область дронами. В результате удара загорелся объект гражданской инфраструктуры, где была повреждена специальная техника.

В Запорожье во время очередной атаки пострадал торговый центр. Также ночью россияне нанесли удар по логистической инфраструктуре "Новой почты". Сортировочные центры компании в Сумах и Киевской области были уничтожены.