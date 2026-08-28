Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, противник розпочав випуск безпілотників з 18:00 27 серпня.
Які подробиці атаки?
Ворог запускав дрони з кількох напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського.
Серед застосованих засобів були ударні БпЛА типу Shahed, половина з яких виявилася реактивною, а також дрони "Гербера" та імітатори "Пародія".
Захисники неба ліквідували ворожі цілі у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Важливо! 137 ворожих БпЛА вдалося збити.
Втім, внаслідок атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 16 локаціях, а падіння уламків збитих апаратів спричинило пошкодження ще на чотирьох.
Бойова робота в українському небі станом на ранок триває, оскільки в повітряному просторі залишаються близько 10 ворожих БпЛА. Військові закликають жителів дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях.
Яка інформація є про наслідки?
У ніч на 28 серпня російські війська атакували Житомирщину дронами. Внаслідок удару загорівся об'єкт цивільної інфраструктури, де була пошкоджена спеціальна техніка.
У Запоріжжі під час чергової атаки постраждав торговельний центр. Також вночі росіяни завдали удару по логістичній інфраструктурі "Нової пошти". Сортувальні центри компанії в Сумах та на Київщині були знищені.