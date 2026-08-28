Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Наслідки удару по Житомирщині

Унаслідок обстрілу на майданчику підприємства спалахнули чотири вантажні автомобілі та три напівпричепи.

На місце події негайно прибули бійці ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загиблих та травмованих немає.

Атака на Житомирщину / Фото ДСНС

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Нагадаємо, що у ніч проти 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальні центри компанії "Нова пошта" у Сумах та на Київщині.

Також Росія знову вдарила по ТЦ у Запоріжжі. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю. Попередньо, одна людина потребує допомоги лікарів.