Ночная атака дронами: Ким уточнил, где было попадание
27 октября 2023, 09:33Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками "Шахед", два из них удалось сбить. В то же время есть попадания, которые повлекли за собой пожар.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что попадания произошли за пределами Вознесенска.
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Ночью 27 октября вне города Вознесенск зафиксированы удары враждебными БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00,
– сообщил Виталий Ким.
По его словам, жертв и пострадавших в результате "прилета" нет.
Ночная атака
- Российские войска в ночь на 27 октября атаковали Украину 6 ударными дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". Воздушные Силы уничтожили 5 беспилотников типа "Шахед".
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк уточнила, что два дрона были сбиты на Николаевщине, еще два – на Херсоншине.
- Кроме того, ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм. К сожалению, 8 спасателей пострадали. Также повреждено само здание и 13 единиц техники.