Количество людей, которые находятся под завалами в Шевченковском районе Киева, неизвестно, – ГСЧС

В ночь на 23 июня Россия в очередной раз комбинированно атаковала Киев. Одна из ракет попала в пятиэтажку в Шевченковском районе.

Сейчас спасатели не знают, сколько людей могут оставаться под завалами дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги в эфире телемарафона.

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Что известно о российском ударе по пятиэтажке

По словам пресс-секретаря ГСЧС, на месте разрушенной в результате российского удара пятиэтажки в Шевченковском районе Киева продолжается разбор завалов.

Сейчас нам неизвестно, сколько всего было людей под завалами, то будем разбирать до тех пор, пока полностью не убедимся, что под завалами никого нет. Сейчас работаем мы на уровне третьего этажа,

– рассказала Водолага.

Она также добавила, что спасатели должны убедиться в том, что на втором и первом этажах нет людей.

Напомним, что в ночь на 23 июня в Киеве ракета попала в пятиэтажку в Шевченковском районе. Спасатели уже разобрали 120 тонн строительного мусора и спасли 17 человек.

На момент публикации новости известно о по меньшей мере 8 погибших. Количество раненых, по данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 14:30 возросло до 33 человек.