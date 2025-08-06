В ночь на 6 августа Россия атаковала юг Одесской области дронами, взрывы и пожар от ударов были хорошо видны с территории Румынии и Молдовы. В пограничном румынском жудце Тулча из-за этого объявили воздушную тревогу.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Российская ночная атака дронами по югу Одесской области вызвала панику даже за пределами Украины.

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Обстрел Украины заставил Румынию объявить тревогу

В ночь на 6 августа воздушную тревогу объявили в румынском жудке Тулча – регионе, который расположен напротив украинского Придунавья, через Дунай.

Взрывы на границе с ЕС: смотреть видео

По данным журналистов, около 1,5 часов местные жители находились в состоянии воздушной тревоги. Люди слышали громкие взрывы, видели яркие вспышки в небе и пожар на другом берегу реки. Эти кадры были результатом массированной атаки российских ударных дронов по южной части Одесской области.

Румыния и Молдова видели взрывы и пожары: смотреть видео

Ситуация настолько напугала румын, что около 20 человек позвонили в службы чрезвычайных ситуаций, считая, что возгорание произошло на территории Румынии. Поэтому спасательные и оперативные службы оставались на месте, чтобы оперативно отреагировать в случае необходимости.

Силы реагирования оставались в районе с целью мониторинга ситуации и вмешательства, если бы возникла необходимость. Еще раз призываем к спокойствию и напоминаем, что целями атак РФ является не территория Румынии, – отметили в сообщении румынских пожарных.

Российскую атаку было хорошо видно не только из Румынии, но и с территории соседней Молдовы. О вспышках и взрывах писали местные жители из приграничных районов, в частности изданию Nokta.

Атака "через Дунай": смотреть видео

Напомним, что РФ регулярно обстреливает юг Украины, в частности портовую инфраструктуру и прифронтовые населенные пункты в Одесской области. Из-за близости к границам ЕС эти атаки все чаще затрагивают и соседние страны – в частности, Румынию, которая уже неоднократно фиксировала падение обломков дронов или реакцию своих систем безопасности.