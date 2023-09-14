Ночная атака "Шахедами": сколько вражеских дронов удалось уничтожить
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В ночь на 14 сентября российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего было выпущено 22 "Шахеда".
Из 22 дронов наши силы ПВО уничтожили 17 беспилотников. Таким образом, украинские защитники отработали ночью на отлично.
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Что известно о ночной атаке Украины
Как сообщили в Генштабе ВСУ, ночью 14 сентября оккупанты атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Днепропетровской ОВА отметили, что защитники неба из ВзК "Восток" сбили над областью 3 беспилотника. Обломки одного из них упали в Первомайской общине Никопольщины. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Повреждены также 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.
По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой общине. Спасатели обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак. Везде обошлось без пострадавших.
Кроме этого, сегодня подразделениями территориальной обороны Сумщины был уничтожен вражеский БПЛА "Шахед".
Кстати, в Николаевской ОВА также сообщали, что ночью 14 сентября в области работала ПВО. Так, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены три вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", еще пять – на счету других составляющих Сил обороны юга Украины.
Что говорят в Воздушных силах
В ведомстве сообщили, что в ночь на 14 сентября с 21:00 по 02:30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных ППЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – Россия.
Всего были зафиксированы пуски 22 "Шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Другие вражеские атаки: последние новости
- В ночь на 13 сентября российские оккупанты атаковали Одесчину и Сумщину несколькими группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск. Всего зафиксированы пуски 44 "Шахедов". Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона. По результатам боевой работы уничтожены 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".
- Ночью 11 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск – Россия). Зафиксированы пуски 12 "Шахедов" в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. В результате боевой работы было уничтожено 12 "Shahed-136/131" в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БПЛА неустановленного типа.
- Также враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив из самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59.