О последствиях ракетных ударов по области рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Она показала полностью разрушенный жилой двухэтажный дом.

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Последствия разрушения Харькова

Черненко рассказала о двухэтажном жилом доме, который еще вечером был целым, а сейчас там осталась только воронка от вражеской ракеты С-300 и часть здания. К счастью, нет ни погибших, ни раненых. Жители дома выехали за некоторое время до российской атаки.

Трудно поверить, что еще вчера вечером это был двухэтажный жилой дом. Ракета попала возле него, сейчас здесь гигантская воронка. Комментарии лишние,

– заметила она.

Из-за попадания ракеты образовалась воронка / Фото: Анна Черненко

Разрушение жилого дома в Харькове / Фото: Анна Черненко

Двор разрушенного дома в Харькове / Фото: Анна Черненко

Последствия разрушений Харькова / Фото: Анна Черненко

Корреспондентка 24 Канала сообщила, что в нескольких метрах стоит еще один жилой дом, в котором находилась женщина. Она не местная, жила у знакомых. Она очень испугалась. Ракета С-300 попала во двор дома.

По данным Анны Черненко, есть двое раненых в Новобаварском районе Харькова. Ранения легкие, пострадавших не госпитализировали.

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Также минувшей ночью враг совершил атаку "Шахидами" на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Корреспондентка отметила, что три человека были ранены, их доставили в больницу.

"К счастью, люди отсюда уехали за некоторое время. Здесь среди нескольких домов жила только одна женщина, которая сильно испугалась. Она еще в шоковом состоянии, потому что ей выбило металлическую дверь, ее привалило. Она была сама дома и пыталась спастись", – говорит Черненко.

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