Обстрел произошел 8 июня около 23:00. Вражеские снаряды попали в ресторан, продуктовый магазин и библиотеку Новобаварского района Харькова. Также частичные повреждения получило здание школы. Вот такие "военные" цели коварно выбирают себе российские оккупанты.

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Вспыхнули серьезные пожары

По данным спасателей, общая площадь пожаров в разных помещениях составила около 500 квадратных метров. Они смогли погасить огонь в 3 часа ночи. Сюда привлекли 9 единиц техники и 50 спасателей.

В течение дня представители ГСЧС разбирают завалы совместно с работниками коммунальных служб Харькова. По предварительным данным, в настоящее время известно о 3 погибших и 5 пострадавших.

Правоохранители уже начали досудебное расследование этого обстрела. Представители Харьковской областной прокуратуры и местного управления Службы безопасности Украины изучают преступление по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Сюда также привлекли экспертов, приехавших из Словакии. Они помогают фиксировать военные преступления русских захватчиков.

Последствия вечерних обстрелов Харькова

Оккупанты били по Новобаварскому району Харькова / Фото Харьковская областная прокуратура

Также известно, что после вчерашних обстрелов Харьковской области исчез телевизионный сигнал.

Россияне постоянно обстреливают все, куда только могут дотянуться. После недавних попаданий на Харьковщине в лесу в Балаклейском районе вспыхнули большие пожары. Очевидцы утверждают, что огонь опасно подошел к одному из населенных пунктов области. На фотографиях и видео можно увидеть густой серый дым, заполнивший синее небо.

Ранее, 5 июня, захватчики обстреляли один из жилых районов Харькова. Под удар попала критическая инфраструктура региона, жилые дома и автомобили. Тогда один человек погиб, еще трое – получили ранения.

Как рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов, россияне прицельно били в жилой район. Таким образом, по его мнению, оккупанты хотят держать людей в напряжении.

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