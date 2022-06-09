Обстріл стався 8 червня близько 23:00. Ворожі снаряди влучили в ресторан, продуктовий магазин та бібліотеку у Новобаварському районі Харкова. Також часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Ось такі "військові" цілі підступно обирають собі російські окупанти.

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Спалахнули серйозні пожежі

За даними рятувальників, загальна площа пожеж у різних приміщеннях становила близько 500 квадратних метрів. Вони змогли погасити вогонь аж о 3 годині ночі. Сюди залучили 9 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Упродовж дня представники ДСНС розбирають завали спільно з працівниками комунальних служб Харкова. За попередніми даними, наразі відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування цього обстрілу. Представники Харківської обласної прокуратури та місцевого управління Служби безпеки України вивчають злочин за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним із умисним вбивством.

Сюди також залучили експертів, які приїхали зі Словаччини. Вони допомагають фіксувати воєнні злочини російських загарбників.

Наслідки вечірнього обстрілу Харкова

Окупанти гатили по Новобаварському районі Харкова / Фото Харківська обласна прокуратура

Також відомо, що після вчорашніх обстрілів на Харківщині зник телевізійний сигнал.

Росіяни постійно обстрілюють все, куди тільки можуть дотягнутися. Після нещодавніх влучань на Харківщині в лісі у Балаклійському районі спалахнули великі пожежі. Очевидці стверджують, що вогонь небезпечно наблизився до одного з населених пунктів області. На фотографіях та відео можна побачити густий сірий дим, який заполонив синє небо.

Раніше, 5 червня, загарбники обстріляли один із житлових районів Харкова. Під удар потрапила критична інфраструктура регіону, житлові будинки та автомобілі. Тоді одна людина загинула, ще троє – зазнали поранень.

Як розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, росіяни прицільно били в житловий район. У такий спосіб, на його думку, окупанти хочуть тримати людей в напрузі.

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