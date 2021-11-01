По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария случилась в 01: 05 вблизи села Новошевченково Кропивницкого района.
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Под Кропивницким произошло ужасное ДТП
На трассе недалеко от Кропивницкого произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.
В результате аварии погибли 4 человека, в том числе трое несовершеннолетних детей: 2005, 2009 и 2010 годов рождения. Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекали 4 спасателей и 1 единицу техники.
Пока неизвестно, что повлекло смертельную аварию.
Жуткое ДТП на Волыни: что известно
- Неподалеку от Луцка, в селе Гаразджа 31 октября случилось автопроисшествие с летальными исходами. Столкнулись автомобили BMW и Volkswagen.
- В результате аварии погибли два человека. Еще трое участников ДТП получили травмы, их госпитализировали в местную больницу.