За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія трапилася о 01:05 поблизу села Новошевченкове Кропивницького району.

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Під Кропивницьким трапилася жахлива ДТП

На трасі неподалік Кропивницького сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

У результаті аварії загинули 4 людей, зокрема троє неповнолітніх дітей: 2005, 2009 та 2010 років народження. Для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучали 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Наразі невідомо, що спричинило смертельну аварію.

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