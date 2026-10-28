В Украине могут вновь ввести светомаскировку из-за появления новых российских дронов – "Флэш"

В Украине могут вновь ввести светомаскировку во время ночных воздушных атак. Причиной этого может стать массовое оснащение российских беспилотников и ракет оптической системой наведения.

В начале полномасштабного вторжения у Украины уже был такой опыт. Об этом рассказал Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о российской угрозе?

Советник президента по вопросам развития технологической обороны Сергей Бескрестнов отметил, что в 2022 году соответствующие меры уже вводились. Однако тогда их применяли из-за страха и непонимания, а сейчас подобные шаги придется предпринимать осознанно. Эксперт отметил, что в первую очередь это коснется необходимости регулировать и отключать освещение дорог и отдельных участков автотрасс, которые враг может использовать как ориентиры для навигации.

Вопрос пересмотра правил затемнения встанет в случае, если противник начнет массово устанавливать модуль оптической навигации "Сусанин". Эту систему оккупанты могут использовать на беспилотниках "Герань-5", других БПЛА или крылатых ракетах для нанесения ударов в ночное время.

Напомним, "Флэш" недавно сообщил, что страна-агрессор запускала по Украине новую модификацию ударного беспилотника "Герань-5" под названием "Герань-5 К5-К". Одна из особенностей нового вооружения – использование системы оптической навигации.

Кроме того, беспилотник обладает увеличенными дальностью, скоростью и высотой полета. Эти характеристики могут расширить возможности российских военных во время атак.