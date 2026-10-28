В Україні можуть знову запровадити світломаскування через нові російські дрони – "Флеш"

На початку повномасштабного вторгнення Україна вже мала такий досвід. Про це розповів Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Реклама Adv

популярні відео

Що відомо про російську загрозу?

Радник президента з питань розвитку технологічної оборони Сергій Бескрестнов зазначив, що у 2022 році відповідні заходи запроваджували. Проте тоді їх використовували через страх і нерозуміння, а зараз подібні кроки доведеться робити усвідомлено. Експерт зазначив, що насамперед це стосуватиметься необхідності регулювати та вимикати освітлення доріг та окремих ділянок автотрас, які ворог може використовувати як орієнтири для навігації.

Питання перегляду правил затемнення постане у разі, якщо ворог почне масово встановлювати модуль оптичної навігації "Сусанін". Цю систему окупанти можуть використовувати на безпілотниках "Герань-5", інших БПЛА або крилатих ракетах для ударів у нічний час.

Нагадаємо, "Флеш" нещодавно розповів, що країна-агресорка запускала по Україні нову модифікацію ударного безпілотника "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Одна з особливостей нового озброєння – використання системи оптичної навігації.

Крім того, безпілотник має збільшені дальність, швидкість і висоту польоту. Ці характеристики можуть розширювати можливості російських військових під час атак.