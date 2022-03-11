Ночные обстрелы и бомбардировки в Чернигове: при нападениях враг прикрывается гражданскими

Утром 11 марта российские захватчики сбросили на Чернигов уже три бомбы. При этом в городе не прекращаются артиллерийские обстрелы, а враг прикрывается гражданскими.

Об этом сообщило оперативное командование "Север".

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Нарушая все нормы Международного гуманитарного права в отношении мирного населения российско-оккупационные войска обстреливают их дома, забирают еду и имущество.

Кроме того, оккупанты прикрываются людьми при попытках напасть на украинских защитников.

Но такое поведение и некоторые другие факты говорят о полной деморализации и сверхнизкой дееспособности врага. На других направлениях, которые контролирует оперативное командование "Север" враг сражается в агонии. Верьте в своих защитников!,

– добавили в сообщении.

Добавим, что на Черниговщине Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные потери вражеским российским захватчикам. Благодаря действиям наших защитников оккупанты сдаются в плен.

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