Ночные обстрелы и бомбардировки в Чернигове: при нападениях враг прикрывается гражданскими
Источник:фейсбук командование "Север"
Утром 11 марта российские захватчики сбросили на Чернигов уже три бомбы. При этом в городе не прекращаются артиллерийские обстрелы, а враг прикрывается гражданскими.
Об этом сообщило оперативное командование "Север".
К теме Из-за обстрела аэродрома в Луцке есть погибший
Нарушая все нормы Международного гуманитарного права в отношении мирного населения российско-оккупационные войска обстреливают их дома, забирают еду и имущество.
Кроме того, оккупанты прикрываются людьми при попытках напасть на украинских защитников.
Но такое поведение и некоторые другие факты говорят о полной деморализации и сверхнизкой дееспособности врага. На других направлениях, которые контролирует оперативное командование "Север" враг сражается в агонии. Верьте в своих защитников!,
– добавили в сообщении.
Добавим, что на Черниговщине Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные потери вражеским российским захватчикам. Благодаря действиям наших защитников оккупанты сдаются в плен.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте телеграм 24 канала, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Важно – Минус 10 российских самолетов за сутки за 10 марта: видео