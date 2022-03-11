Про це повідомило оперативне командування "Північ".

До теми Через обстріл аеродрому в Луцьку є загиблий

Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права щодо мирного населення російсько-окупаційні війська обстрілюються їхні домівки, забирають їжу та майно.

Окрім того, окупанти прикриваються людьми при спробах напасти на українських оборонців.

Але така поведінка та деякі інші факти говорять про повну деморалізацію та наднизьку дієздатність ворога. На інших напрямках, які контролює оперативне командування "Північ" ворог б‘ється в агонії. Вірте в своїх захисників!,

– додали у повідомленні.

Додамо, що на Чернігівщині Збройні Сили України завдають нищівних втрат ворожим російським загарбникам. Завдяки діям наших захисників окупанти здаються в полон.

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