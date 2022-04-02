Ночные обстрелы Днепропетровской области: куда прилетело в Днепре и Кривом Роге

В ночь на 2 апреля российские военные совершили несколько обстрелов по Днепропетровской области. В частности известно о разрушенных объектах в городах Днепр и Кривой Рог.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в ночь на 2 апреля россияне совершили несколько обстрелов по области. В частности известно о повреждении объектов в городах Днепр и Кривой Рог.

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По словам главы области, в Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. В результате вражеского удара он подвергся серьезным разрушениям. Также известно о двух раненых.

В Кривом Роге российские оккупанты попали в автозаправочную станцию. Над тушением пожара работали сотрудники ГСЧС. Известно, что пострадавших в результате этого удара нет.

Глава Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул, что ситуация контролируется.

Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрелы из систем залпового огня по территории Криворожского района. Жертв нет,

– добавил он.

Отметим, что с 00:09 по 00:41 в Днепропетровской области, в том числе и в Кривом Роге, звучала воздушная тревога. И именно в этом промежутке времени оккупанты осуществили удар по Кривому Рогу.

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