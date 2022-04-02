Ночные обстрелы и взрывы в Херсонской области: в результате боев есть пострадавшие
2 апреля 2022 , 09:52Читати новину українською
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента сообщили, что в Херсонской области раздавались взрывы и обстрелы. Отмечается, что в результате боев есть пострадавшие, а также разрушенные дома.
В ОП добавили, что больше всего взрывов и обстрелов велось в Бериславском и Херсонском районах.
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В результате обстрелов разрушена инфраструктура.
В результате боев есть пострадавшие. Уничтожена и разрушена инфраструктура. Прокуратура открыла производство об убийстве гражданских,
– сообщили в ОП.
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