Ночные обстрелы и взрывы в Херсонской области: в результате боев есть пострадавшие

В Офисе Президента сообщили, что в Херсонской области раздавались взрывы и обстрелы. Отмечается, что в результате боев есть пострадавшие, а также разрушенные дома.

В ОП добавили, что больше всего взрывов и обстрелов велось в Бериславском и Херсонском районах.

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В результате обстрелов разрушена инфраструктура.

В результате боев есть пострадавшие. Уничтожена и разрушена инфраструктура. Прокуратура открыла производство об убийстве гражданских,

– сообщили в ОП.

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