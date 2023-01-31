Ногайский народ заявил о современном геноциде в Астрахани и желании отделиться от России

Россия порабощает коренные народы, проживающие на ее территории. Более того, она оказывает геноцид. И делает это сейчас, силой отправляя мужчин воевать в Украину.

На этом подчеркнул Анвар Курманакаев во время 5-го Форума свободных народов пост-России, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что Россия совершает современный геноцид.

Читайте также Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой, – Буданов

Россия держит народ в бедности и угнетении

По словам Курманакаева, на территории России проживает около 200 тысяч коренного ногайского населения. И на его основе, подчеркнул он, стремятся создать Ногайскую республику в Астрахани.

Это позволило бы освободиться от гнета и нищеты. Особенно на фоне того, насколько богат этот край. Он отметил, что на территории Астраханской области добывают нефть и газ в огромном количестве. Но выгоды от этого местные жители не получают вообще.

Все вывозят в Москву, местное население перебивается. Они ездят повсюду, ищут работу. Это уже сегодняшний геноцид,

– подчеркнул он.

Также, по словам Курманакаева, жители Астрахани одними из первых были отправлены на фронт. На верную смерть Путин погнал около 5 тысяч молодых парней, и это на 100 тысяч населения. И это, подчеркивает он, – геноцид.

"Поэтому я хочу прекратить этот геноцид. Сколько можно? Пора уже с этой империей разобраться, поделить и отдать коренным народам свои земли. Чтобы каждый управлял своей судьбой, был свободен. Только свободные нации могут что-то создавать. А такие "империи" еще ничего не создали. ", – подчеркнул он.

Победа Украины деоккупирует Чечню

В этом убежден чеченский политический деятель Ахмед Закаев. Соответствующее мнение он озвучил на этом же Форуме. Он отметил, что сейчас за Украину воюют лучшие представители порабощенных, а также оккупированных народов Кавказа. Они стоят бок о бок с нашими воинами и помогают деоккупировать наше государство.

Закаев убежден, что "мужественный и героический отпор украинской армии российским захватчикам", а также помощь мирового сообщества позволит сломать позвоночник русским агрессорам.