Ноги черные от побоев: оккупанты зверски издеваются над захваченной в плен украинкой Юрчак

Российские оккупанты зверски издеваются над Мариной Юрчак, которую захватили в плен. Женщину незаконно удерживают в Снежнянской исправительной колонии №127.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что у Юрчак – сильно травмированы ноги. Женщина нуждается в неотложной помощи.

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Денисова рассказала, что Юрчак – химик-технолог из Донецка. Ее задержали 9 ноября 2017 года по дороге на работу. Тогда родные искали пропавшую в больницах и даже моргах.

Через несколько недель удалось установить: Юрчак похитили представители так называемого "министерства госбезопасности" оккупантов.

О судьбе женщины узнали от другой заложницы – Елены Лазаревой. Ее освободили 29 декабря 2019 года.

Юрчак задержали за твиты

Женщину доставили в тюрьму "Изоляция". Все из-за того, что с начала российской оккупации женщина сообщала в твиттере, что происходило вокруг. В частности, откуда происходят обстрелы и куда направляется российская военная техника.

"Ноги почернели от издевательств"

Денисова рассказала, что Юрчак, как и всех заложников, возили на допросы в секретные тюрьмы. Там из пленников выбивали признание.

Каждый раз ее возвращали в "Изоляцию" избитой, а однажды она еле ходила – ноги почернели от зверских издевательств,

– заявила Денисова.

В апреле 2018 года Юрчак перевели в Донецкое СИЗО. Весной 2020 года оккупанты приговорили женщину к 15 годам лишения свободы.

В Снежнянской исправительной колонии №127 Марина тяжело работает швеей. Ее рабочий день длится 10–12 часов в сутки.

Денисова обратилась к руководству МККК в Украине с призывом срочно совершить визит к Юрчак. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека призвала немедленно обеспечить Юрчак квалифицированной медицинской помощью.

Наталья Стаценко – в критическом состоянии

Денисова рассказала, что украинка Наталья Стаценко, которую боевики незаконно удерживают в тюрьме в Донецке, находится в состоянии, близком к критическому. Женщина нуждается в срочном лечении.

У Стаценко обострилось хроническое заболевание спины. Это сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.

Женщине нужно срочно провести операцию и удалить три межпозвонковых диска шейного отдела.

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Сообщение Денисовой:

У украинки Марины Юрчак, которая незаконно удерживается органами оккупационной администрации РФ в Снежнянской исправительной колонии №127 в ОРДО, после побоев сильно травмированы ноги.

Марина – химик-технолог из Донецка, была задержана 9 ноября 2017 года по дороге на работу. Родные искали ее в больницах и даже моргах. Только через несколько недель удалось выяснить, что Марину похитили представители так называемого "министерства госбезопасности ОРДО". О месте пребывания Марины узнали от другой заложницы – Елены Лазаревой, которая была освобождена 29 декабря 2019 года.

После задержания Марину Юрчак доставили в печально известную тюрьму "Изоляция", поскольку с начала российской вооруженной агрессии она писала посты в Twitter о том, что видела вокруг – откуда происходят обстрелы и куда направляется российская военная техника.

Марину, как и всех заложников, возили на допросы в секретные тюрьмы так называемой "МГБ в ОРДО", где выбивали признания. Каждый раз ее возвращали в "Изоляцию" избитой, а однажды она еле ходила – ноги почернели от зверских издевательств.

В апреле 2018 года Марину Юрчак перевели в Донецкое СИЗО, а 26 марта 2020-го она была приговорена так называемым "Верховным судом в ОРДО" к 15 годам лишения свободы за "шпионаж".

В Снежнянской исправительной колонии №127 Марина тяжело работает швеей по 10 – 12 часов в сутки.

Такие действия в отношении гражданки Украины Марины Юрчак являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Марине Юрчак, способствовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.