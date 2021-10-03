Ноль, даже не один балл, – Зеленский заявил, что до него СНБО совсем не работал

Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны – это орган, который "ставит на место предателей государства". И до его президентства все считали СНБО "кладбищем".

Такое мнение Зеленский озвучил во время брифинга в Трускавце. В целом он одобрительно оценил работу Совета национальной безопасности и обороны.

Важно Работает мощно, олигархи и предатели чувствуют давление, – Зеленский про СНБО

Владимир Зеленский убежден, что только при его каденции орган наконец заработал и выглядит достаточно мощным. На упреки в слишком активной деятельности СНБО Зеленский ответил так:

А что они себе позволяют? На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Неправильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет.

Каких решений ждать от СНБО в будущем

Украинский президент обозначил несколько тем, которые планирует рассмотреть СНБО. Среди них:

поставка угля и недра;

контрабанда.

Вопрос поставки угля, которого не хватает, этот вопрос тоже поднимут на заседаниях СНБО. Важно всем нам прожить отопительный период и достойно его пройти, несмотря на все риски,

– подытожил президент.

Как прошло последнее заседание СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что орган принял новый пакет санкций. Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания, которое состоялось 17 сентября. Итак: