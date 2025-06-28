Номера телефонов ТЦК: куда звонить по мобилизации, воинскому учету или отсрочке

В Украине обновили контакты внештатных горячих линий в областных ТЦК и СП. В ВСУ сообщили актуальные номера и электронные адреса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска. Горячие линии областных ТЦК и СП существуют для возможности обратиться с вопросами о мобилизации, военный учет, оформление документов и других потребностей.

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Куда звонить по вопросам мобилизации и учета

ОК ЮГ

Кировоградский ОТЦК и СП (066) 033-79-62, (0800) 507-086

Винницкий ОТЦК и СП (0432) 660-567, (0800) 507-693

Одесский ОТЦК и СП (048) 752-82-60, (048) 752-82-64

Херсонский ОТЦК и СП (0800) 509-892

Николаевский ОТЦК и СП (0800) 509-893

ОК ЮГ

Сумской ОТЦК и СП (066) 032-89-20 (sovk@post.mil.gov.ua)

Черниговский ОТЦК и СП (04622) 3-10-07, (096) 852-05-82 (chernigiv.otcksp@post.mil.gov.ua)

Черкасский ОТЦК и СП (0472) 37-3-52, (0800) 505-609, (066) 033-78-93 (cherkasy_otck@post.mil.gov.ua)

Киевский ОТЦК и СП (044) 456-63-61, (066)-033-78-26 (kyivskuyovk@post.mil.gov.ua)

Киевский МТЦК и СП (0800) 502-979, (044) 290-44-37, (044) 290-42-01 (kyiv_mvk@post.mil.gov.ua)

Полтавский ОТЦК и СП (0800) 502-992, (066) 032-89-24 (polt_ovk@post.mil.gov.ua)

Житомирский ОТЦК и СП (0412) 47-37-17, (0412) 47-37-26, (093) 616-74-10, (066) 033-78-86 (ztovk@post.mil.gov.ua)

ОК ВОСТОК

Днепропетровский ОТЦК и СП (056) 770-83-76, (0800) 507-089

Запорожский ОТЦК и СП (061) 764-13-54, (066) 033-81-29, (0800) 507-083

Харьковский ОТЦК и СП (057) 341-40-17, (066) 033-81-62

Донецкий ОТЦК и СП Луганский ОТЦК и СП (0800) 507-084, (066) 033-81-69, (050) 950-94-98

ОК ЗАПАД

Закарпатский ОТЦК и СП (066) 033-80-24, (067) 600-69-12 (zkovk@post.mil.gov.ua)

Тернопольский ОТЦК и СП (0352) 52-12-82, (0800) 509-490

Львовский ОТЦК и СП (0800) 509-390

Черновицкий ОТЦК и СП (066) 033-80-61, (050) 088-20-55, (0800) 509-340

Волынский ОТЦК тп СП (0332) 75-04-52, (096) 057-43-70, (0800) 505-208

Ивано-Франковский ОТЦК и СП (066) 033-80-59, (0800) 504-470

Ровенский ОТЦК и СП (0362) 62-07-36, (0800) 505-249

Хмельницкий ОТЦК и СП (0382) 72-08-16, (0382) 65-00-44, (0800) 505-229

Кол-центры работают 7 дней в неделю: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, а на выходных – с 09:00 до 15:00. Во время тревоги они не работают, поскольку операторы вынуждены направляться в укрытие.

В случае отсутствия ответа есть возможность позвонить на горячую линию внештатного колл-центра Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по телефону 0800-500-410.

Заметим, ранее мы рассказывали, кто и где может вручать повестки.