Задержан номинальный владелец онлайн-казино Pin-Up, отмывавшего российские деньги

ГБР задержало номинального владельца известного онлайн-казино Pin-Up. Ему вручили подозрение в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. Ранее подозрение уже вручили трем гражданам России, которые являются бенефициарными владельцами, и двум гражданам Украины, а именно директору и владельцу торговой марки и домена.

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Что известно о деле Pin-Up

Следствие установило, что подозреваемый внес 30 миллионов гривен в уставный капитал юридического лица, занимающегося организацией азартных игр в Интернете. Происхождение этих средств законным образом не подтверждено.

После этого бенефициарные владельцы Pin-Up, граждане России, обеспечили незаконную работу казино в Украине и незаконно собирали информацию о клиентах веб-сайта.

"В их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований", – добавили прокуроры.

Связанные с казино лица сейчас действуют на территории так называемой "лнр" и финансируют российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, лицо, которая непосредственно контролирует деятельность Pin-Up финансировала ветеранов так называемой "сво".

К же онлайн-казино до сих пор работает на территории России и российских вебресурсах.

Задержанный ГБР номинальный владелец казино некоторое время проживал на Кипре, где общался с бенефициарными владельцами.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ГБР рассказали о деталях дела Pin-Up: смотрите видео

Напомним, что ранее уже было арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен со счетов обществ, которые организовали деятельность казино.