"Нормандская четверка" обсудит миротворцев для Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что в сентябре пройдут консультации о концепции миротворческой миссии ООН на Донбассе. Вопрос обсудят политические директора МИД стран "нормандской четверки".

Об этом Климкин заявил в среду, 22 августа, во время пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

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"В сентябре состоится еще одна встреча: сначала политических директоров – для обсуждения миротворческой концепции", – заявил министр.

По его словам, пока еще обсуждается вопрос, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне.

"Если мы будем видеть, что есть достаточно важных пунктов для обсуждения, а главное, что мы можем продвинуться – будем говорить", – добавил Климкин.

Кроме того, глава МИД добавил, что есть предложения провести встречу уже в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Климкин отметил, что главными темами, которые Украина обсуждает со своими партнерами по "нормандскому формату", являются вопросы безопасности, освобождения заложников и политзаключенных и развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, ранее в России заявили, что следующая встреча "нормандской четверки" может состояться в Париже, но утвержденной даты ее проведения пока нет.