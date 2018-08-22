18:08
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Нормандська четвірка" обговорить миротворців для Донбасу

251 Читать новость на русском
Павло Клімкін
Павло Клімкін / day.kyiv.ua

Очільник МЗС України Павло Клімкін розповів, що у вересні пройдуть консультації про концепцію миротворчої місії ООН на Донбасі. Питання обговорять політичні директори МЗС країн "нормандської четвірки".

Про це заявив Клімкін у середу, 22 серпня, під час прес-конференції у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: У Росії назвали умови для проведення нової зустрічі "нормандської четвірки"

"У вересні відбудеться ще одна зустріч: спочатку політичних директорів – для обговорення миротворчої концепції", – заявив міністр.

За його словами, наразі ще обговорюється питання, чи варто одразу після цієї зустрічі організувати контакт на міністерському рівні.

"Якщо ми бачитимемо, що є достатньо важливих пунктів для обговорення, а головне, що ми можемо просунутися – говоритимемо", – додав Клімкін.

Окрім того, глава МЗС додав, що є пропозиції провести зустріч уже в рамках Генеральної асамблеї ООН.

Клімкін зауважив, що найголовнішими темами, які обговорює Україна зі своїми партнерами по "нормандському формату", є питання безпеки, звільнення заручників і політв’язнів та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили, що наступна зустріч "нормандської четвірки" може відбутися в Парижі, але затвердженої дати її проведення поки немає.

Теги: Новини політики Нормандський формат Війна на Донбасі МЗС України Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіним: деталі
 3 липня , 06:33
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук