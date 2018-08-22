"Нормандська четвірка" обговорить миротворців для Донбасу

Очільник МЗС України Павло Клімкін розповів, що у вересні пройдуть консультації про концепцію миротворчої місії ООН на Донбасі. Питання обговорять політичні директори МЗС країн "нормандської четвірки".

Про це заявив Клімкін у середу, 22 серпня, під час прес-конференції у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

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"У вересні відбудеться ще одна зустріч: спочатку політичних директорів – для обговорення миротворчої концепції", – заявив міністр.

За його словами, наразі ще обговорюється питання, чи варто одразу після цієї зустрічі організувати контакт на міністерському рівні.

"Якщо ми бачитимемо, що є достатньо важливих пунктів для обговорення, а головне, що ми можемо просунутися – говоритимемо", – додав Клімкін.

Окрім того, глава МЗС додав, що є пропозиції провести зустріч уже в рамках Генеральної асамблеї ООН.

Клімкін зауважив, що найголовнішими темами, які обговорює Україна зі своїми партнерами по "нормандському формату", є питання безпеки, звільнення заручників і політв’язнів та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.