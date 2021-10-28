Однако выйти из переговоров может только президент России Владимир Путин, которому подобная встреча вообще не нужна. Об этом в комментарии 24 каналу заявил кандидат политических наук, директор Института мировой политики Евгений Магда.

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"Встреча Путину не нужна"

Магда объяснил, что ни Франция, ни Германия, ни Украина не могут покинуть ее ввиду возможных негативных последствий для себя.

А Россия может бросить. Я, честно говоря, не понимаю, почему у Украины есть иллюзия по поводу того, что может быть встреча в нормандском формате, потому что эта встреча абсолютно не нужна России и Путину. Евгений Магда Кандидат политических наук, директор Института мировой политики

Эксперт подчеркнул, что последние события, в частности, статья заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева показывает, что Россия абсолютно не хочет создавать для Зеленского информационные поводы, которые тот мог бы использовать для укрепления собственных политических позиций.

Можно говорить, что Россия разочаровалась в перспективах сотрудничества с Владимиром Зеленским и не имеет как таковой нужды с ним встречаться.

– отметил специалист.



Магда уверен, что Путин может выйти из переговоров / Фото из фейсбука эксперта

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Два момента возможной встречи

Есть еще два момента, уточнил политолог. С одной стороны, полномочия Ангелы Меркель де-факто закончились и для нее нет большого смысла проводить такую ​​"ритуальную" встречу.

С другой стороны, во Франции напротив разворачивается президентская кампания. Поэтому Эммануэль Макрон будет вынужден действовать достаточно осторожно для того, чтобы не оказаться на "геополитическом шпагате, когда Россия поставит его в такую ​​ситуацию, когда он будет практически выглядеть либо неубедительным для Москвы, либо будет не слишком эффективным переговорщиком и миротворцем".

Напомню, что осенью был анонсирован визит Макрона в Украину, и мы его, так сказать, напряженно ждем в Киеве. Поэтому я думаю, что это ритуальные танцы, которые ничем не закончатся. Потому что реальной заинтересованности у Кремля во встрече нет, кто бы что ни говорил,

– заверил Магда.

Эксперт уверен, что проблема заключается в том, что нормандский формат с одной стороны ничего не может дать, а с другой – от него не могут отказаться. Потому что отказ от него для Германии и Франции будет демонстрировать собственное бессилие. А для Украины это будет демонстрацией того, что она де-факто не желает урегулирования конфликта на собственной территории.

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