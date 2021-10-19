Российский министр иностранных дел Лавров утверждает, что сообщений много и на них всех "не хватает фантазии" реагировать.
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Что касается высказываний президента Зеленского – много было высказываний вокруг этих встреч. И говорил руководитель его офиса, и советник, и сам президент Зеленский,
– сказал дипломат.
Россия торгуется о темах встречи
Дмитрий Кулеба заявил, что Россия торгуется по вопросу Крыма в повестке дня возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Путина. По его словам, тема оккупации полуострова обязательно будет подниматься.
Хорошая новость: они уже торгуются. Если начиналось сначала со стороны Москвы, что непонятно о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, теперь уже речь идет о ее повестке дня,
– сказал глава МИД.
Дмитрий Кулеба подчеркнул: "Крымской платформой Украина показала, что полуостров никогда не забудут, и это не та тема, по которой возможны компромиссы".
Украина готова к встрече глав государств
Вопрос в том, как это будет публично освещаться. На самом деле встреча с Путиным – это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как с этого соскочить, и вот фундаментальная разница между нами,
– продолжил министр.
"Украина призывает Россию согласиться на встречу президентов и провести откровенный разговор о том, каким образом мы будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", – добавил глава МИД.
Зеленский предлагал встретиться на Донбассе
- Глава нашего государства предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где именно пройдут переговоры.
- Глава Кремля ответил, что готов в любой момент принять украинского лидера в Москве. Потом стало известно, что пообщаться главы государств могут на нейтральной территории.
- Впоследствии Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи. В то же время в России сообщили, что не готовы обсуждать вопрос войны на Донбассе.