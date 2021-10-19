Російський міністр закордонних справ Лавров стверджує, що повідомлень багато й на них усіх "не вистарчає фантазії" реагувати.

Читайте також Найімовірніше, на полях "нормандії", – дипломат про зустріч Зеленського і Путіна

Що стосується висловлювань президента Зеленського – багато було висловлювань щодо цих зустрічей. І говорив керівник його офісу та радник і сам президент Зеленський,

– сказав дипломат.

Росія торгується про теми зустрічі

Дмитро Кулеба заявив, що Росія торгується щодо питання Криму в порядку денному можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Путіна. За його словами, тема окупації півострова обов'язково порушуватиметься.

Гарна новина: вони вже торгуються. Якщо починалося спочатку з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні та бачення цієї зустрічі, тепер вже йдеться про її порядок денний,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив: "Кримською платформою Україна показала, що півострів ніколи не забудуть, і це не та тема, щодо якої можливі компроміси".

Україна готова до зустрічі глав держав

Питання у тому, як це буде публічно висвітлюватися. Насправді зустріч з Путіним – це те, до чого ми готові, а вони постійно шукають привід, як з цього зіскочити, і ось фундаментальна різниця між нами,

– продовжив міністр.

"Україна закликає Росію погодитися на зустріч президентів і провести відверту розмову про те, яким чином ми будемо припиняти російську агресію проти нашої держави та деокуповувати наші території", – додав глава МЗС.

Зеленський пропонував зустрітися на Донбасі