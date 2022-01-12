Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Сейчас на столе переговоров находятся вопросы обмена пленными, гуманитарных перспектив и отвода тяжелого вооружения.

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"Нормандский формат находился длительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он снова заработал", – заявил глава французского МИД.

Жан-Ив Ле Дриан также напомнил, что представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве. В то же время Париж выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией.

Такой диалог нужно вести без всякой двусмысленности. Мы предупредили, что новое посягательство на территориальную целостность Украины имело бы масштабные последствия,

– подчеркнул министр.

Обратите внимание! Франция выразила недовольство относительно прямых переговоров между Россией и США. В МИД страны назвали это попыткой "обойти Евросоюз" и ослабить сплоченную позицию европейских стран в вопросе безопасности на континенте.

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Нормандский формат: последние новости

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время политические советники президентов Франции и Германии посетят Украину. Они обсудят ситуацию вокруг украинской границы.

Поскольку Москва не хочет идти на контакт, в переговорах в нормандском формате – застой. Сейчас разговоры происходят только на уровне министров и советников.

Последний раз такие переговоры состоялись 6 января и длились 4,5 часа в Москве. На них присутствовали представители Франции, Германии и России. Из Украины не было никого. Однако перед этим Ермак поговорил с политиками по телефону.

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