Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Зараз на столі переговорів перебувають питання обміну полоненими, гуманітарних перспектив та відведення важкого озброєння.
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"Нормандський формат перебував тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював", – заявив глава французького МЗС.
Жан-Ів Ле Дріан також нагадав, що представники Франції та Німеччини провели дискусії у Києві та Москві. Водночас Париж виступає за "серйозний і вимогливий діалог" з Росією.
Такий діалог потрібно вести без будь-якої двозначності. Ми попередили, що нове посягання на територіальну цілісність України мало б масштабні наслідки,
– наголосив міністр.
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- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом політичні радники президентів Франції та Німеччини завітають до України. Вони обговорять ситуацію довкола українського кордону.
- Оскільки Москва не хоче йти на контакт, у перемовинах в нормандському форматі – застій. Наразі розмови відбуваються лише на рівні міністрів та радників.
- Востаннє такі переговори відбулися 6 січня й тривали 4,5 години у Москві. На них були присутні представники Франції, Німеччини й Росії. З України не було нікого. Однак перед цим Єрмак поговорив з політиками телефоном.
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