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      Члены нормандского формата решают, как провести саммит во время карантина

      - Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба / Фото из соцсетей

      Сейчас представители стран нормандского формата рассматривают варианты, как провести саммит во время карантина. Как только выберут дату, то примут соответствующее решение.

      Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

      Важно! Российская сторона пытается сорвать саммит "нормандской четверки"

      По его словам, вариант проведения нормандского саммита в онлайн-режиме пока не обсуждается.

      Но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран, в частности Российской Федерации, Франции и Германии на проведение такого саммита,
      – заверил Кулеба.

      Министр иностранных дел добавил, что как только они решат дату, когда это может произойти, то перейдут к обсуждению, в каком формате можно будет провести нормандский саммит.

      Что такое нормандский формат?Это встречи в четырехстороннем формате между Украиной, Германией, Францией и Россией. На таких встречах представители государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения. Последняя встреча между этими странами произошла 9 декабря 2019 года.

      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Война на Донбассе Новости Франции Новости России Интернет Дмитрий Кулеба – новости Нормандский формат
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