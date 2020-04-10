Члени нормандського формату вирішують, як провести саміт під час карантину

Наразі представники країн нормандського формату розглядають варіанти, як провести саміт під час карантину. Як тільки оберуть дату, то приймуть відповідне рішення.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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За його словами, варіант проведення нормандського саміту в онлайн-режимі поки не обговорюється.

Але ми працюємо над тим, щоб отримати згоду всіх трьох країн, зокрема Російської Федерації, Франції та Німеччини на проведення такого саміту,

– запевнив Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що як тільки вони вирішать дату, коли це може відбутися, то перейдуть до обговорення, в якому форматі можна буде провести нормандський саміт.

Що таке нормандський формат?Це зустрічі у чотиристоронньому форматі між Україною, Німеччиною, Францією та Росією. На таких зустрічах представники держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення. Остання зустріч між цими країнами відбулася 9 грудня 2019 року.