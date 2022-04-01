В Норвегии людей призывали проверить бункеры и запастись лекарствами: все из-за ядерной угрозы

Власти Норвегии обратились к жителям страны с призывом проверить убежища времен холодной войны и запастись лекарствами против радиации. Главная причина – ситуация с АЭС в Украине.

В Норвегии не исключают вероятность повторения катастрофы как в Чернобыле.

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В Норвегии обеспокоены войной в Украине

Министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен заявил, что повторение этой катастрофы может вызвать радиоактивные осадки над страной из-за ветра. Несмотря на то, что Россия и Норвегия имели достаточно близкие отношения в последние десятилетия, война в Украине все изменила.

Я боюсь, что это будет продолжаться долго,

– добавил министр обороны Норвегии.

Он также добавил, что страна начала покупать больше танков, субмарин, разведывательных самолетов и усиливает свою оборону. На фоне этого жителей Норвегии попросили проверить свои убежища и запастись лекарствами, в том числе для детей на случай ядерной тревоги.

Людей заверили, что им сообщат о вероятной угрозе за 72 часа, чтобы у них было время подготовиться. Людей также призвали подготовить запас всего необходимого на три дня если будет отключение в случае распространения конфликта.

Эноксен подчеркнул, что это связывается не с угрозой ядерной войны, а с атомными электростанциями в Украине. По его словам, Украина производит больше всего ядерной энергии в Европе, а если произойдет авария, как в Чернобыле, то это коснется всех в Западной Европе, если ветер будет в этом направлении. Чиновники в Норвегии также обсуждают, какие бункеры необходимо обновить.