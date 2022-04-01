У Норвегії не відкидають ймовірність повторення катастрофи як у Чорнобилі.

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У Норвегії занепокоєні через війну в Україні

Міністр оборони Норвегії Одд Роджер Еноксен заявив, що повторення цієї катастрофи може спричинити радіоактивні опади над країною через вітер. Попри те, що Росія та Норвегія мали досить близькі відносини протягом останніх десятиліть, війна в Україні все змінила.

Я боюся, що це триватиме довго,

– додав міністр оборони Норвегії.

Він також додав, що країна почала купувати більше танків, субмарин, літаків для розвідки та посилює свою оборону. На фоні цього жителів Норвегії попросили перевірити свої сховища та запастися ліками, в тому числі для дітей на випадок ядерної тривоги.

Людей запевнили, що їм повідомлять про ймовірну загрозу за 72 години, щоб вони мали час підготуватися. Людей також закликали підготувати запис всього необхідного на три дні на випадок відключення у разі поширення конфлікту.

Еноксен наголосив, що це пов'язують не з загрозою ядерної війни, а з атомними електростанціями в Україні. За його словами, Україна виробляє найбільше ядерної енергії у Європі, а якщо станеться аварія, як в Чорнобилі, то це зачепить усіх у Західній Європі, які вітер буде у цьому напрямку. Чиновники у Норвегії також обговорюють, які з бункерів необхідно оновити.