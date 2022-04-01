Чоловік поширював у мережі заклики підтримувати окупантів та багато фейків. Підозру зловмиснику оголосили за процесуального керівництва Фастівської прокуратури 31 березня.

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За даними слідства, мешканець Київської області поширював у соцмережі Facebook дописи, у яких закликав підтримувати незаконні рішення та дії держави-агресора і збройні сили окупантів,

– мовиться в повідомленні.

До того ж він поширював інформацію з контактами представників так званих ДНР. Вони нібито евакуювали людей з "визволених" територій України.

Чоловікові оголосили підозру за статтею "державна зрада". Якщо провину зловмисника доведуть, то йому загрожуватиме від 12 до 15 років позбавлення волі.

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