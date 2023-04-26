В Норвегии случайно упала шведская ракета: как отреагировали в Осло

Утром понедельника, 24 апреля, на территории Норвегии случайно упала шведская ракета. Это исследовательский снаряд, запущенный компанией Sweden Space из космического центра Эсрейндж.

В SSC сообщили, что ракета была запущена около 07:20 по местному времени из космического центра. Однако она прошла более длинную траекторию, чем планировали, и "приземлилась" на территории Норвегии.

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Что известно о падении шведской ракеты в Норвегии

В компании рассказали, что это была исследовательская ракета микрогравитации. Она прошла немного более длинную и западную траекторию, чем рассчитали в Швеции, упала на расстоянии 15 километров в соседней Норвегии.

Ракета достигла высоты 250 километров, где проводились эксперименты в условиях невесомости. Ракета и ее полезный груз приземлились на высоте около 1000 метров в горном массиве примерно в 40 километрах к северо-западу от запланированного места посадки,

– отметили в Sweden Space.

Уже идет работа по изъятию полезного груза. Также было начато расследование для определения технических деталей незапланированной траектории полета.

"Существуют процедуры, когда что-то идет не так, и мы информируем как шведское, так и норвежское правительства и других участников", – сказал руководитель коммуникаций SSC Филипп Олссон.

Как отреагировали в Норвегии

Reuters пишет, что в МИД сообщили: "Власти Норвегии очень серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности на норвежской стороне границы". Также добавили, что министерство еще не получило официального сообщения об инциденте от шведских властей.

Кроме того, в министерстве отметили, что неизвестно, был ли нанесен ущерб окрестностям, тогда как представитель SSC сказал, что ракета упала якобы далеко от любого населенного пункта.