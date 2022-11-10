Еще 2 страны выделят Украине более 200 миллионов помощи

Норвегия планирует выделить около 144 миллиона долларов в поддержку Украины. Также финансовую помощь передадут Нидерланды.

Норвегия предоставит около 1,5 миллиарда крон, что составляет около 144 миллиона долларов. Деньги будут внесены в Международный фонд, который возглавляет Великобритания. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Берн Арилда Грам.

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Ранее Норвегия уже предоставила фонду около 400 миллионов крон. Эти деньги были направлены на покупку беспилотников, оборудования для глушения дронов и артиллерийских снарядов.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды также передадут 100 миллионов евро в новый Международный фонд. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ, сообщили в Минобороны Нидерландов.

За них профинансируют покупку военной техники для нужд украинской армии.

Что известно об этом фонде

Участниками фонда являются Великобритания, Дания и Норвегия. Фонд закупает технику непосредственно у производителей, чтобы обеспечить ее скорейшую передачу в Украину.

Первые промышленные контракты будут заключены до конца 2022 года, а первые поставки в Украину ожидают в первой половине 2023 года. Создание фонда уже на завершающей стадии.

Тендерные предложения также могут подавать стороны из стран, не вносящих взносы.

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