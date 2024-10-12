Норвегия учредила должность военного атташе в Киеве

Министерство обороны Норвегии учредило должность военного атташе в Киеве. Это в дальнейшем может стать актуальным для налаживания производства в Украине для норвежских компаний.

Об этом сообщил глава норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам. Это необходимо для обмена опытом.

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В Киеве появится военный атташе из Норвегии

По его словам, новый чиновник в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в области оборонных инноваций и промышленного развития.

Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона,

– объяснил Грам.

Он также отметил, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальным налаживание производства в Украине.

Напомним, что Норвежское правительство рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией для улучшения безопасности, особенно в случае потока беженцев.